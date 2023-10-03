اليابان تشعر بالقلق إزاء الحظر الروسي المحتمل على المنتجات البحرية اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تشعر الحكومة اليابانية بالقلق إزاء احتمال انضمام روسيا إلى الصين في حظر واردات المنتجات السمكية اليابانية، مما يثير القلق بشأن إلحاق ضرر أكبر بسمعة صناعة مصايد الأسماك اليابانية.

وقالت روسيا يوم 26 سبتمبر/ أيلول إنها تدرس إمكانية الانضمام إلى الصين في تقييد إمدادات المنتجات السمكية من اليابان، مشيرة إلى ما تقول إنها مخاطر محتملة للتلوث الإشعاعي.

وفرضت الصين الحظر في 24 أغسطس/آب مباشرة بعد أن بدأت اليابان في تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايئيتئي للطاقة النووية إلى المحيط. يحتوي الماء على كميات صغيرة من التريتيوم المشع.

وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا إن طوكيو تقدم لموسكو تفسيرات بطريقة حذرة مفادها أن المياه المعالجة لا تشكل خطرا على السلامة.

وفي يوم الجمعة أيضًا، قال وزير المصايد الياباني إيشيرو مياشيتا إن روسيا طلبت من اليابان تقديم معلومات بشأن كمية التريتيوم في المياه المعالجة وطرق فحص المنتجات السمكية للتصدير. وقال ”سنعمل على تجنب القيود على الاستيراد“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)