【فيديو】عربة قطار تتحوّل إلى حلبة مصارعة في اليابان

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ياماغاتا- (جيجي برس) -- أقيمت مباراة مصارعة للمحترفين داخل قطار ياماغاتا للسكك الحديدية في محافظة ياماغاتا اليابانية في الأول من الشهر الحالي لأول مرة منذ أربع سنوات. انخرط مصارعون محترفون في مباراة شرسة على خط ”فلاور ناغاي“ التابع لسكة حديد ياماغاتا، والذي يمر عبر محافظة ياماغاتا الجنوبية، مستخدمين الممر الموجود داخل القطار كحلبة للمصارعة.

بدأ هذا الحدث قبل ثماني سنوات من قبل متطوعين محليين لتعزيز خط سكة حديد ياماغاتا، الذي يواجه صعوبات مالية، وتم عقده لأول مرة منذ أربع سنوات في يوم واحد بعد إلغائه بسبب جائحة كورونا.

وبينما اندفع المشجعون الذين كانوا ينتظرون الاستئناف بفارغ الصبر من داخل المحافظة وخارجها، تنافس 8 مصارعين ينشطون بشكل رئيسي في منطقة توهوكو لمدة ساعتين تقريبًا من محطة أكايو إلى محطة أراتو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)