اليابان تبدأ النقاش بشأن الأموال اللازمة لمعالجة انخفاض معدل المواليد

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طوكيو -(جيجي برس)-- بدأت لجنة حكومية يابانية مناقشات يوم الاثنين لتأمين الموارد المالية لما وصفه رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو بمستوى جديد من الإجراءات للتعامل مع انخفاض معدل المواليد.

وفي الاجتماع السابع لمجلس استراتيجية مستقبل الطفل، أصدر كيشيدا، الذي يرأس المجلس، تعليماته للوزراء المعنيين بوضع خارطة طريق لتأمين الأموال اللازمة عن طريق خفض الإنفاق على الضمان الاجتماعي ودراسة بدء برنامج مساعدات جديد. سيتم العمل على التفاصيل بحلول نهاية العام.

في يونيو/حزيران، أصدرت الحكومة سياسة استراتيجية لمستقبل الأطفال تحدد السنوات الثلاث اعتبارًا من السنة المالية 2024 كفترة عمل مكثفة لمعالجة انخفاض معدل المواليد. وتخطط الحكومة لتعزيز الميزانية ذات الصلة بمقدار 3.5 تريليون ين سنويًا بموجب هذه السياسة.

واجتمع المجلس يوم الاثنين للمرة الأولى منذ نشر هذه السياسة.

ووفقا لهذه السياسة، ستنشئ الحكومة برنامج المساعدات الجديد من خلال توفير نفقات الضمان الاجتماعي واستخدام الموارد المالية الحالية في الوقت الحالي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)