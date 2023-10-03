الكشف عن حوض سباحة على سطح ناطحة السحاب الجديدة في طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- كشفت شركة التطوير العقاري ”موري بيلدينغ“ لوسائل الإعلام اليوم الاثنين عن حوض سباحة على سطح ناطحة سحاب جديدة في مجمع ”تورانومون هيلز“ في طوكيو قبل افتتاح المبنى يوم الجمعة.

وسيكون حمام السباحة الموجود في الطابق 49 متاحًا فقط لعملاء مطعمين من المقرر افتتاحهما الشهر المقبل ويناير/ كانون الثاني من العام المقبل في نفس الطابق.

يوفر مبنى برج المحطة الذي يبلغ ارتفاعه 266 مترًا إطلالات بانورامية على وسط طوكيو، بما في ذلك برج طوكيو سكاي تري والمباني الشاهقة الأخرى. ومن المتوقع أن يكون معلما جديدا للعاصمة اليابانية.

يرتبط المبنى مباشرة بمحطة تورانومون هيلز على خط هيبيا التابع لشركة مترو طوكيو، ويضم فندقًا فخمًا ومكاتب ومطاعم ومرافق أخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)