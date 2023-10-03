اليابان تتطلع إلى مشروع قانون لتحقيق الأمن الغذائي في حالات الطوارئ

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس) -- كشفت وزارة الزراعة اليابانية يوم الاثنين عن خطة للنظر في تشريعات لحالات الطوارئ من شأنها أن تسمح للحكومة بأن تطلب من الشركات الخاصة وضع خطط لاستيراد وشحن المنتجات الزراعية والحيوانية.

ومن حيث المبدأ، ستقدم الحكومة مثل هذه الطلبات لتسهيل الجهود التطوعية التي يبذلها القطاع الخاص في حالة حدوث أزمة غذائية ناجمة عن الصراعات أو ضعف المحاصيل.

وإذا لم يتم تأمين الإمدادات الكافية، فستعطي الوزارة تعليمات للكيانات الخاصة لاتخاذ إجراءات فعالة. وسيعرض إجمالي المبالغ التي ينبغي تأمينها ويقدم الدعم المالي للحد من مخاطر خسائر القطاع الخاص.

وعرضت الوزارة الخطة خلال اجتماع لجنة من الخبراء لمناقشة سبل ضمان الأمن الغذائي للبلاد في حالات الطوارئ. وسيتم إعداد تقرير حول هذه القضية بحلول نهاية العام، وسوف ينعكس في التشريع المتوخى.

وكإجراء لمنع الاكتناز، سيدعو التشريع الكيانات الخاصة إلى تعديل كميات ووجهات شحناتها مع الحكومة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)