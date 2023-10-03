منظمة الصحة العالمية توصي بلقاح حمى الضنك الذي طورته شركة تاكيدا اليابانية

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باريس - (جيجي برس) -- قالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إنها أوصت باستخدام لقاح جديد لحمى الضنك طورته شركة الأدوية اليابانية تاكيدا للأدوية.

وقد تمت الموافقة بالفعل على استخدام اللقاح، المسمى Qdenga، في الاتحاد الأوروبي والدول الموبوءة مثل إندونيسيا والبرازيل.

توصي منظمة الصحة العالمية بإدخال لقاح Qdenga للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عامًا والذين يعيشون في مناطق ”تعاني من ارتفاع عبء مرض حمى الضنك وارتفاع كثافة انتقال المرض“.

وحمى الضنك مرض فيروسي ينتقل عن طريق البعوض ويوجد بشكل رئيسي في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ويخشى أن ينتشر في دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)