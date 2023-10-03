اليابان تقدم ما يصل إلى 192 مليار ين لشركة ميكرون تكنولوجي الأمريكية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قالت وزارة الصناعة اليابانية اليوم الثلاثاء إنها ستقدم ما يصل إلى 192 مليار ين كدعم لشركة ميكرون تكنولوجي الأمريكية الكبرى لصناعة أشباه الموصلات لمساعدة الشركة على القيام باستثمارات رأسمالية في مصنعها في محافظة هيروشيما غرب اليابان.

تخطط ميكرون لإنتاج كميات كبيرة من أشباه موصلات الذاكرة الحديثة في المصنع حوالي عام 2026. ومن خلال دعم الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات، تأمل الوزارة في تعزيز الأمن الاقتصادي لليابان.

وستكون ميكرون أول شركة أشباه موصلات تستخدم تكنولوجيا الأشعة فوق البنفسجية الفائقة في اليابان، وسيقوم مصنعها في هيروشيما بدور حيوي في تطوير الشركة لرقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية.

وتتوقع الشركة استثمار ما يصل إلى 500 مليار ين في مصنع الرقائق خلال السنوات الخمس المقبلة، حتى تتمكن من تلبية الطلب المتوقع على هذه الرقائق في أحدث الابتكارات التكنولوجية مثل تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي سريعة النمو.

وستقدم الوزارة ما يصل إلى 25 مليار ين لأنشطة البحث والتطوير وما يصل إلى 167 مليار ين للإنتاج الضخم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)