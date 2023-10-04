نيسان تكشف عن هايبر أوربان الكهربائية قبل معرض التنقل الياباني

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كاناغاوا - (جيجي برس) -- كشفت شركة نيسان موتور يوم الثلاثاء عن سيارة هايبر أوربان، وهي أول سيارة كهربائية من طرازها سيتم عرضها في معرض التنقل الياباني في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.

وتم الكشف عن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكروس أوفر كصورة رقمية في مركز نيسان الفني في أتسوغي، محافظة كاناغاوا، جنوب طوكيو.

ستقوم السيارة بتحديث برامجها الداخلية بانتظام بحيث يمكن استخدام السيارة لفترات أطول، كما يمكن تخصيص الجزء الداخلي منها.

يضفي لون الهيكل الأصفر مظهرًا شبابيًا على السيارة ويسلط الضوء على التصميم الزاوي. يتفاعل طلاء السيارة بشكل مختلف مع الضوء، حسب الزاوية وظروف الإضاءة. وهذا من شأنه أن يمنح السيارة مظهرًا ديناميكيًا، حتى في حالة الوقوف.

تؤكد هايبر أوربان على الاستدامة باعتبارها سيارة كهربائية. ويمتد هذا إلى ما هو أبعد من نظام الدفع، حيث أشارت نيسان إلى أن النموذج الأولي مثالي للأشخاص الذين يرغبون بامتلاك سيارة طويلة الأجل. بفضل التحديثات المنتظمة للبرامج والأجهزة، يمكن للمالكين ترقية سياراتهم على مدار سنوات عديدة بدلاً من شراء سيارة جديدة.

وسيتم استخدام الذكاء الاصطناعي للتحكم في شحن السيارة وكذلك إمداد المباني بالطاقة، مما يحقق إدارة فعالة للكهرباء.

وتخطط شركة صناعة السيارات للكشف عن المزيد من السيارات النموذجية اعتبارًا من 10 أكتوبر/ تشرين الأول قبل معرض التنقل، المعروف سابقًا باسم معرض طوكيو للسيارات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)