اليابان تدرس مراجعة القانون للسماح بالوصايا المكتوبة بالكمبيوتر

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) -- بدأت وزارة العدل اليابانية النظر في مراجعة القانون المدني للسماح للناس بكتابة الوصايا على أجهزة الكمبيوتر، حسبما ذكرت مصادر حكومية اليوم الثلاثاء.

وتأمل الوزارة أن يؤدي عدم اشتراط كتابة الوصايا بخط اليد إلى تخفيف عبء إنشاء الوصايا وتعزيز استخدام الوصايا لمنع الصراع بين أفراد عائلات الموصيين.

وتخطط لتشكيل لجنة خبراء لمناقشة هذه القضية بحلول نهاية الشهر والتوصل إلى خطة أساسية لمراجعة قواعد الوصايا بحلول نهاية مارس المقبل.

ينص القانون المدني على أن الوصية يجب أن تكون مكتوبة بخط اليد أو موثقة. تتطلب الوصايا غير الموثقة من الموصي كتابة النص الكامل والتاريخ والاسم بخط اليد، ووضع ختم الموصي لإظهار أن المحتويات تستند إلى نوايا الموصي الحقيقية.

على الرغم من أن إعداد الوصايا غير الموثقة أقل تكلفة من الوصايا الموثقة، إلا أن الكثير من الناس لا يقومون بها لأن كتابتها باليد مرهقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)