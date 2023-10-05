【فيديو】اختبار حافلة ذاتية القيادة في طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو عمليات اختبار لحافلة ذاتية القيادة تحمل الركاب وتسير بسرعة تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة. وتعد الاختبارات التي بدأت يوم الاثنين جزءًا من جهود العاصمة اليابانية لمعالجة النقص في سائقي الحافلات. تعمل الحافلة على طريق دائري منتظم يربط محطة شينجوكو بمبنيي حكومة العاصمة.

يتوفر 18 مقعدًا فقط لضمان سلامة الركاب، وعلى من يرغب في الركوب حجز مقعده عبر الإنترنت. وشوهد الركاب في الخدمة الأولى وهم يلتقطون مقاطع فيديو لشاشة أظهرت أن عجلة القيادة تتحرك بشكل مستقل.

وستستمر الاختبارات التجريبية حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول. ومن المقرر إجراء اثنتي عشرة خدمة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً. في أيام الأسبوع، مع خدمات أقل في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات في تلك الفترة. ويخطط المسؤولون في طوكيو لمعرفة ما إذا كانت الحافلة ذاتية القيادة يمكنها العمل بسلاسة في المناطق ذات حركة المرور الكثيفة نسبيًا، وقياس المساحة اللازمة للممرات الخاصة.

وقال أحد الركاب إن رؤية عجلة القيادة تتحرك من تلقاء نفسها كانت تجربة مستقبلية، وأضاف أن الحافلات ذاتية القيادة ستساعد في تخفيف النقص في القوى العاملة، لذا فهي تأمل في أن يتم تقديمها في جميع أنحاء اليابان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)