وزير المالية الياباني يرفض التعليق على التدخل في سوق الصرف

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طوكيو - (جيجي برس) -- رفض وزير المالية الياباني شونئيتشي سوزوكي اليوم الأربعاء التعليق على ما إذا كانت السلطات اليابانية تدخلت في سوق الصرف الأجنبي لوقف انخفاض قيمة الين بعد أن تجاوز الدولار 150 ينًا الليلة الماضية.

وقال سوزوكي للصحفيين إنه ”لن يجيب“ عما إذا كان هناك تدخل من عدمه. وأضاف أن اليابان ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد التقلبات المفرطة في أسعار العملات دون استبعاد أي خيارات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)