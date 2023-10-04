اليابان ستواصل دعمها لأوكرانيا

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طوكيو- (جيجي برس)-- أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو اليوم الأربعاء على نية البلاد مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا التي تعرضت للغزو الروسي.

وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة في مؤتمر صحفي إن ”اليابان تقدم المساعدة بشكل نشط لأوكرانيا بينما تفرض عقوبات على روسيا“، مضيفا ”سنواصل الجهود بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي“.

جاءت تصريحاته بعد أن اتفق زعماء اليابان والولايات المتحدة وأوروبا على مواصلة مساعدة الدولة المتضررة من الصراع خلال مؤتمر عبر الهاتف يوم الثلاثاء.

وانضم إلى المؤتمر الهاتفي، الذي عقده الرئيس الأمريكي جو بايدن، زعماء مثل رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني أولاف شولتز والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وقال البيت الأبيض إن الزعماء ناقشوا الجهود المبذولة لتزويد أوكرانيا بأنظمة الذخيرة والأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن أراضيها ضد العدوان الروسي بالإضافة إلى العمل المستمر لمواءمة وتوسيع جهود المانحين لدعم الانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)