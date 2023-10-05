محافظة سايتاما اليابانية تتطلع إلى إصدار أول قانون ضد ترك الأطفال بمفردهم في المنزل

أخبار اليابان

سايتاما - (جيجي برس)-- من المتوقع أن تكون محافظة سايتاما هي الأولى في اليابان التي لديها قانون يعتبر ترك الأطفال بمفردهم في المنزل بمثابة إساءة معاملة.

سيمنع القانون المعدل بشكل موحد الآباء من الخروج أثناء ترك الأطفال في الصف الثالث بالمدرسة الابتدائية أو الأصغر سنًا بمفردهم في منازلهم أو سياراتهم أو في أي مكان آخر.

أما بالنسبة لطلاب الصف الرابع إلى السادس، فيجب على أولياء الأمور بذل الجهود لعدم تركهم بمفردهم في المنزل أو في أي مكان آخر.

وسيكون سكان المحافظة ملزمين بالإبلاغ إذا وجدوا أيًا من هؤلاء الأطفال قد تركوا بمفردهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)