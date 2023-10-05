اليابان تبدأ شراء صواريخ توماهوك الأمريكية في وقت مبكر

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- توصلت اليابان إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يوم الأربعاء لبدء شراء صواريخ كروز أمريكية الصنع من طراز توماهوك في السنة المالية 2025، أي قبل عام من الموعد المقرر، في محاولة لتسريع جهود طوكيو لتعزيز دفاعاتها.

تم التوصل إلى الاتفاق في اجتماع بين وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في البنتاغون، وهي أول محادثات شخصية بينهما منذ أن تولى كيهارا المنصب في التعديل الوزاري الذي أجري الشهر الماضي.

وتعتزم اليابان تعزيز قوة الردع وسط التحديات الأمنية الإقليمية المتزايدة، بما في ذلك التوترات بشأن تايوان. وقال كيهارا للصحفيين بعد الاجتماع إن شراء توماهوك في وقت مبكر ”سيساعدنا على تحسين قدراتنا الدفاعية بشكل كبير وبسرعة“.

في السابق، خططت اليابان لشراء ما مجموعه 400 صاروخ توماهوك من طراز Block V في العام المالي 2026 والعام المالي 2027. وتخطط الآن لشراء 200 صاروخ من طراز Block IV Tomahawks و200 صاروخ من طراز Block V Tomahawks بين العام المالي 2025 والعام المالي 2027.

وقال أوستن لكيهارا في الاجتماع: ”هذا وقت الزخم التاريخي في التحالف الأمريكي الياباني. نحن ندعم قرارات حكومتكم الجريئة للاستثمار في القدرات المتقدمة بما في ذلك الضربات المضادة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)