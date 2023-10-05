تيبكو تبدأ المرحلة الثانية من عملية تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما

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طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة ”تيبكو“ اليوم الخميس المرحلة الثانية من عملية تصريف المياه المعالجة والمخففة من المحطة المعطوبة في المحيط.

وكما هو الحال في المرحلة الأولى، التي جرت في الفترة من 24 أغسطس/ آب إلى 11 سبتمبر/ أيلول، ستقوم شركة تيبكو المشغلة للمحطة في محافظة فوكوشيما شمال شرق اليابان، بتخفيف حوالي 7800 طن من المياه المعالجة المحتوية على التريتيوم بكمية كبيرة من مياه البحر قبل تصريفها بعد كيلومتر واحد من الساحل عبر نفق تحت الأرض.

وأظهرت عينات من مياه البحر أخذت ضمن 3 كيلومترات من المحطة أن تركيز التريتيوم كان أقل من المستوى القابل للرصد وهو 10 بيكريل لكل لتر، وأقل بكثير من 700 بيكريل لكل لتر، وهو المستوى الذي حددته تيبكو لنفسها لإيقاف عملية التصريف.

وقبل تصريف المياه، فحصت تيبكو يوم الثلاثاء تركيز التريتيوم في طن من المياه المعالجة الممزوجة بـ 1200 طن من مياه البحر المخزنة في حفرة تُعرف باسم نفق التصريف العمودي.

ووجد المسؤولون أن مستوى التريتيوم كان يتراوح بين 63 و87 بيكريل لكل لتر وهو أدنى بكثير من المعايير اليابانية للتصريف في البيئة وهي 60 ألف بيكريل لكل لتر وأقل من المستوى الذي حددته تيبكو وهو 1500 بيكريل.

وستستمر المرحلة الثانية لمدة 17 يومًا تقريبًا.

بعد نهاية المرحلة الأولى، قامت شركة تيبكو بفحص المرافق ذات الصلة بما في ذلك الأنابيب والمضخة لمعرفة ما إذا كان هناك أي خلل. وفحصت الشركة المياه المخففة يوم الثلاثاء وأكدت أن تركيز التريتيوم، وهي مادة مشعة، كان أقل من معايير السلامة.

بدأت شركة تيبكو يوم الخميس بتصريف المياه من خلال تفعيل مضخة حوالي الساعة 10:20 صباحًا.

تقوم شركة تيبكو بفحص تركيز التريتيوم في المناطق البحرية القريبة يوميًا. كما تقوم وزارة البيئة ووكالة مصايد الأسماك وحكومة محافظة فوكوشيما بإجراء عمليات التفتيش الخاصة بهم على مياه البحر والمنتجات المائية. وأكدت عمليات التفتيش هذه أن مستويات التركيز كانت أقل من معايير الدولة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)