عمدة شيبويا يطلب من السياح الأجانب عدم التجمع في الحي خلال احتفالات الهالوين

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طوكيو - (جيجي برس) -- تحدث كين هاسيبي، عمدة حي شيبويا في طوكيو، إلى وسائل الإعلام الأجنبية يوم الخميس وطلب من السياح عدم زيارة شيبويا للاحتفال بعيد الهالوين.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في نادي المراسلين الأجانب في اليابان في طوكيو، دعا هاسيبي السائحين الأجانب إلى ”إعادة النظر“ في خططهم إذا كانوا يفكرون في زيارة شيبويا بمناسبة عيد الهالوين في 31 أكتوبر/ تشرين الأول وخلال عدة أيام قبل ذلك.

وفي إشارة إلى التدافع المميت الذي وقع العام الماضي في منطقة إيتايون في سيؤول قبيل عيد الهالوين، حذر هاسيبي من أن حادثًا كهذا ”يمكن أن يحدث في أي وقت“ أيضًا في شيبويا.

في كل عيد الهالوين، تصبح المناطق المحيطة بمحطة شيبويا وجهة لحشود من المحتفلين ليلاً من اليابان وخارجها، والذين يسبب بعضهم إزعاجًا.

وقال ”الوضع الذي تواجهه شيبويا خلال عيد الهالوين أكثر خطورة بكثير من السياحة المفرطة. نحن نتحدث عن إلقاء كميات هائلة من القمامة بشكل غير قانوني، والاعتقالات بتهمة التحرش الجنسي، والتصوير التسلل أو التلصص، وتدمير الممتلكات واحتمال وقوع حوادث مميتة في المستقبل بسبب الحشود“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)