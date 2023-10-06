هوندا تطرح الجيل الثالث من إن- بوكس في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو، 5 أكتوبر (جيجي برس) - كشفت هوندا موتور النقاب عن سيارة الجيل الثالث من إن- بوكس في اليابان، على أن تبدأ المبيعات في السوق المحلية الخريف المقبل.

تأتي السيارة مع تصميم خارجي ثوري، ولكن أنيق، مع إضافات تُلبي الجانب العملي للسيارة، مع الحفاظ على شكلها المربع الذي يشبه الصندوق.

وتتميز إن- بوكس الجديدة كليًا بتصميم داخلي أفقي، مما يوفر مقصورة فسيحة ومريحة، وفقًا لشركة صناعة السيارات اليابانية.

وقالت شركة صناعة السيارات إنه تم تحسين السلامة أيضًا من خلال إضافة وظائف جديدة، وهي وظيفة الفرامل منخفضة السرعة وتخفيف التسارع غير المقصود.

تم تجديد النموذج بالكامل لأول مرة منذ ست سنوات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)