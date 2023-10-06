فوجيتسو اليابانية ومعهد ريكين يطوران جهاز محاكاة حاسوبي كمي هجين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قالت شركة فوجيتسو المحدودة ومعهد ريكين للأبحاث المدعوم من الحكومة يوم الخميس إنهما طورا منصة حوسبة تجمع بين ثاني كمبيوتر كمي محلي في اليابان وجهاز محاكاة كمبيوتر كمي.

وسيتم توفير ”منصة الحوسبة الكمومية الهجينة“ للشركات والمؤسسات البحثية التي تجري أبحاثًا مشتركة مع فوجيتسو وريكين.

ومن المتوقع أن تقوم المنصة الجديدة بإجراء حسابات كانت مستحيلة باستخدام أجهزة الكمبيوتر التقليدية بسبب حجمها الكبير، مما يساهم في البحث والتطوير في مجالات مثل الكيمياء وتطوير الأدوية والتمويل.

الكمبيوتر الكمي المستخدم في المنصة هو ما يسمى بالكمبيوتر فائق التوصيل، والذي يستخدم دوائر فائقة التوصيل يتم تبريدها إلى درجات حرارة منخفضة جدًا. أول حاسوب كمي محلي في البلاد، تم تطويره من قبل فريق يضم مركز ريكن للحوسبة الكمومية وفوجيتسو وتم الكشف عنه في مارس/ آذار، وهو أيضًا حاسوب فائق التوصيل.

أجهزة الكمبيوتر فائقة التوصيل قادرة على إجراء حسابات عالية السرعة ولكنها ترتكب أخطاء لا يمكن إزالتها بالمستوى الحالي من التكنولوجيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)