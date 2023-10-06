نقل طائرات التجسس الأمريكية بدون طيار من كاغوشيما إلى أوكيناوا في اليابان

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طوكيو -(جيجي برس) -- تدرس الحكومتان اليابانية والأمريكية نقل طائرات الاستطلاع بدون طيار التابعة للجيش الأمريكي من طراز MQ-9 Reaper، والتي تم نشرها مؤقتًا في محافظة كاغوشيما، إلى محافظة أوكيناوا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يتم نقل الطتئرات من القاعدة الجوية لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في كانويا، كاغوشيما، إلى قاعدة كادينا الجوية الأمريكية في أوكيناوا في وقت مبكر من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المراقبة حول سلسلة جزر نانسي المكونة من جزيرتي كاغوشيما وأوكيناوا في جنوب غرب اليابان، حيث تعزز السفن العسكرية الصينية أنشطتها.

وتتمركز ثمانية طائرات ريبر في قاعدة كانويا لمدة عام واحد اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. تضم وحدة التشغيل الخاصة بهم حوالي 200 فرد.

انحرفت إحدى الطائرات الثمانية عن المدرج أثناء الهبوط في أغسطس/ آب من هذا العام، مما أدى إلى توقف عمليات MQ-9. واستؤنفت عمليات الطيران يوم الخميس، بحسب وزارة الدفاع اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)