بوتين يقول إن روسيا منفتحة على الحوار مع اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) -- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إن بلاده منفتحة على الحوار مع اليابان إذا طلبت طوكيو ذلك، لتطبيع العلاقات الثنائية التي توترت منذ أن شنت موسكو غزوها لأوكرانيا.

وفي حديثه خلال اجتماع في سوتشي، أشار بوتين إلى أن اليابان بحاجة إلى اتخاذ خطوات، مثل رفع العقوبات المفروضة على روسيا، إذا كانت تريد تطبيع العلاقات بين البلدين.

وردا على سؤال من تايسوكي أبيرو، زميل أبحاث كبير في مؤسسة ساساكاوا للسلام اليابانية، قال بوتين إن روسيا لم تفرض عقوبات على اليابان ولم تغلق الباب أمام الحوار.

وقال بوتين إنه من الجيد دائما إجراء حوار إذا اعتقدت طوكيو أن الوقت قد حان لجعل الحوار ذا معنى وأنه يمكنها أخذ زمام المبادرة.

ولم يشر بوتين إلى القضايا العالقة بين البلدين، بما في ذلك النزاع الإقليمي المستمر منذ عقود حول جزر شمال غرب المحيط الهادئ التي تسيطر عليها روسيا والتي تطالب بها اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)