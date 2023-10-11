ارتفاع مبيعات المنتجات المتعلقة بكرة السلة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- مع الأداء الجيد الذي حققه فريق كرة السلة الوطني الياباني للرجال في بطولة كأس العالم لهذا العام، ارتفعت مبيعات السلع المتعلقة بهذه الرياضة، مثل الأحذية، في البلاد.

كما يتزايد بشكل حاد عدد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية الذين يتلقون دروس كرة السلة.

من المرجح أن يهتم المزيد والمزيد من الشباب بكرة السلة مع بدء موسم 2023-2024 من دوري كرة السلة للمحترفين الياباني مؤخرًا. كان العديد من اللاعبين في المنتخب الياباني لأحدث نهائيات كأس العالم كانوا من فرق دوري الدرجة الثانية.

وفي بطولة كأس العالم، التي أقيمت في الفترة من 25 أغسطس/ آب إلى 10 سبتمبر/ أيلول والتي استضافتها اليابان والفلبين وإندونيسيا، احتلت اليابان المركز الأول بين الفرق الآسيوية للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنضم فيها البلاد إلى الألعاب الأولمبية في كرة السلة للرجال منذ 48 عامًا منذ ألعاب مونتريال عام 1976، باستثناء ألعاب طوكيو 2021، التي تنافست فيها اليابان باعتبارها الدولة المضيفة.

وفي شركة Asics Corp لصناعة السلع الرياضية، كانت مبيعات أحذية كرة السلة في سبتمبر/ أيلول أعلى بثلاث مرات من المستوى المخطط له، والذي توقع تأثيرات إيجابية من كأس العالم. نمت المبيعات حيث سجل الفريق الياباني انتصارات دراماتيكية على الفرق ذات التصنيف الأعلى ثم حصل على مكان في أولمبياد باريس، وفقًا للشركة.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)