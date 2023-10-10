اليابان تفشل في التأهل لربع نهائي كأس العالم للرغبي

أخبار اليابان

نانت -(جيجي برس) - خسرت اليابان أمام الأرجنتين بنتيجة 27-39 في مباراتها الأخيرة في دور المجموعات لكأس العالم للرغبي 2023 في فرنسا يوم الأحد وتم إقصاؤها من البطولة الجارية كل أربع سنوات لهذه الرياضة.

وفشل المنتخب الياباني في تحقيق هدف التأهل إلى دور الثمانية في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي. وفي بطولة كأس العالم للرغبي السابقة، التي أقيمت في اليابان عام 2019، تأهلت البلاد إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى.

من المقرر أن يستقيل مدرب اليابان جيمي جوزيف، الذي يقود المنتخب الوطني منذ عام 2016، بعد خروجه من كأس العالم.

وفي المجموعة د في بطولة 2023، حلت اليابان، المصنفة 12 عالميا، في المركز الثالث بمجموع 9 نقاط، مع فوزين وخسارتين. وقبل مباراة الأرجنتين التي أقيمت في نانت غربي فرنسا، فازت اليابان على تشيلي 42-12 وساموا 28-22، لكنها خسرت أمام إنجلترا 12-34.

ومن المجموعة د، تأهلت إنجلترا برصيد 18 نقطة، والأرجنتين برصيد 14 نقطة، إلى الدور ربع النهائي. وأنهت ساموا المباراة برصيد 7 نقاط، وتشيلي صفر نقطة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)