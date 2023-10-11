الحكومة تتعهد بضمان سلامة المواطنين اليابانيين في غزة

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طوكيو - (جيجي برس) -- تبذل الحكومة اليابانية قصارى جهدها لضمان سلامة المواطنين اليابانيين في قطاع غزة وسط القتال بين حركة حماس وإسرائيل، بينما تراقب الوضع المحلي عن كثب، حسبما ذكر كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو يوم الثلاثاء.

وقال ماتسونو ”سنتخذ كافة الإجراءات الممكنة حتى نتمكن من الاستجابة لأي موقف“.

وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية إن هناك عددًا صغيرًا من المواطنين اليابانيين يعيشون في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس فعليًا. وقال ماتسونو أيضًا إنه لم يتلق أي معلومات عن سقوط ضحايا يابانيين في هذه المرحلة.

ودعا المواطنين اليابانيين إلى تأجيل السفر غير الضروري إلى إسرائيل.

وأنشأت الحكومة مكتب اتصال إعلامي في مركز إدارة الأزمات التابع لمكتب رئيس الوزراء في نفس اليوم.