اليابان تجري مناورات بحرية مشتركة مع أمريكا وكوريا الجنوبية

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس) -- قالت البحرية الكورية الجنوبية إن اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أجرت مناورة عسكرية مشتركة لمدة يومين في المياه جنوب شرق جزيرة جيجو الكورية الجنوبية حتى يوم الثلاثاء.

وأظهرت التدريبات قدرات الدول الثلاث في التعامل مع كوريا الشمالية، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الأمني، وهو الهدف الذي تقاسمه زعماء الدول في أغسطس.

وشاركت في التدريبات المدمرة إيجيس الكورية الجنوبية يولجوك يي 1، وحاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية التابعة للبحرية الأمريكية يو إس إس رونالد ريغان، والمدمرة الكبيرة التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية هيوغا.

وركزت التدريبات على تعزيز القدرات العملياتية البحرية للدول الثلاث للرد على التهديد الذي تشكله القدرات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.

وأجرت الدول أيضًا أول تدريب ثلاثي لها يحاكي تفتيش سفينة تحمل أسلحة دمار شامل منذ عام 2016.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)