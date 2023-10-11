استطلاع: أكثر من 90% من اليابانيين لديهم انطباع سلبي عن الصين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أظهر استطلاع أُجري في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول أن أكثر من 90% من اليابانيين لديهم انطباع سلبي عن الصين.

ارتفعت نسبة الردود السلبية بنسبة 4.9 نقطة مئوية من العام السابق لتصل إلى 92.2%، وفقًا للاستطلاع السنوي الذي أُجري في اليابان والصين من قبل مجموعات تضم جمعية ”جينرون إن بي أو“ وهي منظمة خاصة يابانية. وكانت هذه النسبة الثانية الأعلى منذ بدء الاستطلاع في عام 2005.

تم نشر نتائج الاستطلاع الأخيرة يوم الثلاثاء.

من بين اليابانيين الذين لديهم انطباع سلبي عن الصين، أرجع 57.2%، أو أكبر مجموعة، هذا الانطباع إلى تدخل الصين في الأجواء الإقليمية اليابانية والمياه المحيطة بجزر سينكاكو التابعة لليابان في بحر الصين الشرقي، والتي تُطالب بها الصين.

وبلغت نسبة الصينيين الذين قالوا إن لديهم انطباعًا سلبيًا عن اليابان 62.9%، مسجلين زيادة بنسبة 0.3 نقطة مئوية، وبلغت نسبة الذين قالوا إن لديهم انطباع جيد حوالي 37%، مسجلين زيادة بنسبة 1.8 نقطة مئوية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)