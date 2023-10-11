سوني تطلق النموذج الجديد من بلاي ستيشن 5 الشهر القادم

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طوكيو - (جيجي برس)-- قالت شركة سوني يوم الأربعاء إنها ستطلق نموذجًا جديدًا لوحدة التحكم في الألعاب المنزلية بلاي ستيشن 5 في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني.

الجسم الرئيسي للنموذج الجديد أصغر بنسبة 30% وأخف وزنًا بنسبة 20% من النموذج الحالي، في حين زادت سعة تخزين البيانات، وفقًا لوحدة الألعاب التابعة لشركة سوني.

والنموذج الجديد أنحف وأقصر وأخف وزنًا من النسخة الحالية، ومزود بمحرك أقراص قابل للفصل، وسعة تخزينية واحد تيرابايت بدلاً من 825 جيجا بايت المتوفرة في النموذج الحالي.

قالت سوني إن مهندسيها صمموا الشكل الجديد بحيث يوفر المزيد من الخيارات والمرونة تلبيةً للاحتياجات المتطورة للاعبين، كما يتوفر على المزايا التقنية ذاتها المزود بها بلاي ستيشن 5.

وسيبلغ سعر الطراز المجدد 66.980 ينًا.

بالنسبة للنسخة الرقمية، المصممة لتنزيل برامج اللعبة عبر الإنترنت، سيكون السعر 59.980 ينًا. سيتم بيع محرك الأقراص بشكل منفصل ويمكن توصيله.

سوف تقوم سوني بإنهاء مبيعات النموذج الحالي بمجرد نفاد المخزون.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)