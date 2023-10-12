اليابان تقبل خبراء من الصين وكوريا الجنوبية لإجراء اختبارات على مياه فوكوشيما

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طوكيو - (جيجي برس)-- ستقبل اليابان خبراء من الصين وكوريا الجنوبية لجمع عينات من مياه البحر والمنتجات السمكية حول المكان الذي يتم فيه تصريف المياه المعالجة والمخففة المحتوية على التريتيوم من محطة فوكوشيما دايئيتشي المعطوبة للطاقة النووية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء أن الفريق الذي يضم خبراء من كندا والصين وكوريا الجنوبية سيجري زيارة إلى اليابان في الفترة ما بين 16 و23 أكتوبر/تشرين الأول لجمع العينات.

وسيتم تحليل تركيزات المواد المشعة في العينات من قبل معاهد البحوث في اليابان والصين وكوريا الجنوبية وكندا، وستقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعداد تقرير تقييمي في غضون عام تقريبًا.

وستتم مقارنة العينات مع عينات أخرى أخذت العام الماضي للتحقق من التغييرات خاصة في مستويات المواد المشعة. يذكر أن عملية تصريف المياه بدأت في أغسطس/آب من هذا العام.

واحتجاجًا على تصريف المياه، فرضت الصين حظرًا شاملاً على واردات المنتجات السمكية اليابانية. وفي الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الشهر الماضي، وصف ممثل الصين المياه المعالجة بأنها ”مياه ملوثة نووياً“ وانتقد اليابان.

وتهدف عملية أخذ العينات المشتركة إلى اكتساب الثقة الدولية في مراقبة تصريف المياه في فوكوشيما ومنع الشائعات الضارة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)