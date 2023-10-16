تقرير حكومي: أكثر من 20% من الممثلين في اليابان تعرضوا للتحرش الجنسي

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طوكيو - (جيجي برس)-- قال أكثر من 20% من الممثلين ومؤديي الحركات الخطرة والممثلين الصوتيين والمذيعين في اليابان في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي إنهم تعرضوا للتحرش الجنسي، حسبما أظهر تقرير حكومي يوم الجمعة.

تم إجراء مسح حول تدابير منع ”كاروشي“، أو الوفاة بسبب الإرهاق من ضغط العمل، مع 640 شخصًا يعملون في الأعمال الفنية والترفيهية. من بين أولئك الذين أعطوا إجابات صحيحة، بلغت نسبة الأشخاص الذين تعرضوا للتحرش الجنسي، مثل التعرض لأشخاص مرتبطين بالعمل أكثر من اللازم أو الضغط عليهم لإقامة علاقات جنسية، 25.7٪ بين الممثلين الصوتيين والمذيعين، و20.4٪ بين الممثلين والمؤدين الخطرين، و16.7% بين الكتاب والمبدعين.

بالنظر إلى جميع أنواع المضايقات، كانت المشكلة الأكثر شيوعًا هي التصريحات الجارحة التي يدلي بها زملاء العمل، والتي استشهد بها ما يقرب من 70% من الممثلين الصوتيين والمذيعين وأكثر من 50% من الممثلين وفناني الأداء.

وتخطط الحكومة للعمل على منع أضرار التحرش من خلال نشر المبادئ التوجيهية التي صدرت في يوليو/ تموز من العام الماضي لإقامة علاقات تعاقدية عادلة في مجالات الثقافة والفن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)