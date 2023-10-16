بنحو 26 ضعفًا.. قفزة هائلة في عدد السياح الوافدين إلى اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ذكرت وكالة خدمات الهجرة اليوم الجمعة أن عدد الأجانب الذين دخلوا اليابان في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران ارتفع بنحو 26 ضعفًا عن العام السابق ليصل إلى 10,154,249 زائرًا.

وانتعش الرقم إلى مستوى أقل بقليل من 70٪ من 14,985,170 في النصف الأول من عام 2019، قبل جائحة كورونا، على خلفية الرفع التدريجي للقيود الحدودية الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا في اليابان.

وبلغ عدد الأجانب الذين دخلوا اليابان بتأشيرات إقامة قصيرة 9,862,199، وهو ما يمثل 97% من الإجمالي.

وبحسب الدولة أو المنطقة، كان عدد الزوار من كوريا الجنوبية هو الأكبر، حيث بلغ 3,054,547، تليها تايوان بـ 1,743,953، والولايات المتحدة بـ 952,074.

حتى من نهاية يونيو/ حزيران، ارتفع عدد المقيمين الأجانب بنسبة 4.8% مقارنة بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022 ليصل إلى رقم قياسي بلغ 3,223,858، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة عدد الأشخاص المقيمين في اليابان على المدى المتوسط إلى الطويل كمتدربين فنيين أو عمال ذوي مهارات محددة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)