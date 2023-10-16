تعزيز الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- تخطط وزارة الصناعة اليابانية لتقديم مساعدة مالية إضافية بقيمة 3355 مليار ين لتعزيز الإنتاج المحلي وتطوير أشباه الموصلات، وهو عنصر مهم استراتيجيًا للأمن الاقتصادي للبلاد، حسبما ذكر أشخاص مطلعون على الأمر اليوم الجمعة.

طلبت الوزارة من وزارة المالية زيادة التمويل لثلاثة صناديق ذات صلة بأشباه الموصلات في إطار الميزانية التكميلية المقترحة.

ومن المتوقع أن تتضمن الحكومة اليابانية تدابير لتسهيل الاستثمار المحلي في أشباه الموصلات وغيرها، في حزمة اقتصادية جديدة من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبموجب مساعدتها الإضافية، ستقدم وزارة الصناعة ما يصل إلى 900 مليار ين كحد أقصى إلى المصنع الياباني الثاني لشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية، والذي من المتوقع أن يتم بناؤه في مقاطعة كوماموتو الجنوبية الغربية.

وقد قررت الحكومة اليابانية بالفعل تقديم ما يصل إلى 476 مليار ين كمساعدة لأول مصنع في اليابان لشركة TSMC، والذي هو قيد الإنشاء حاليًا في مدينة كوماموتو في كيكويو في مشروع مشترك مع شركة مجموعة سوني اليابانية وغيرها من الشركاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)