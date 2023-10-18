مقابلة: وزير ياباني يعول على العمال الأجانب ذوي المهارات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قال وزير العدل الياباني ريوجي كويزومي في مقابلة أجريت معه مؤخرا إنه يتعين على اليابان أن تقبل بقوة العمال الأجانب في المجالات التي تتطلب الخبرة والمهارات حيث أصبح الاقتصاد أكثر عالمية.

وقال كويزومي، الذي تم تعيينه وزيرا للعدل الشهر الماضي في إطار التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، إن قبول العمال الأجانب ذوي الخبرة والمهارات ”يساعد في تعزيز الاقتصاد والمجتمع الياباني“.

وشدد كويزومي على أهمية مراجعة برنامج التدريب الداخلي للمتدربين الفنيين الأجانب في البلاد، قائلا ”من المهم إيلاء الاعتبار لحقوق الإنسان“.

ويقول المنتقدون إن البرنامج يتم الإعلان عنه كجزء من مساهمة اليابان الدولية، لكنه في الواقع يستخدم لتأمين القوى العاملة. وقال إن هناك حاجة إلى إزالة الفجوة بين المفهوم والواقع.

وأضاف أن الحكومة تعتزم تغيير البرنامج إلى ”شيء يمكن أن يقبله الشعب الياباني حتى يمكن تحقيق مجتمع شامل مع الرعايا الأجانب“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)