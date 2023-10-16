اليابان تجلي مواطنيها من إسرائيل

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طوكيو - (جيجي برس)-- غادرت طائرة مستأجرة من الحكومة اليابانية تقل ثمانية مواطنين يابانيين يرغبون في الإجلاء من إسرائيل من مطار بالقرب من تل أبيب ووصلت إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة، مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وهذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها الحكومة اليابانية إجلاء المواطنين اليابانيين منذ بدء القتال بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

قررت طوكيو أنه من الضروري ترتيب رحلة طيران مستأجرة في ضوء الوضع حيث توجد رحلات تجارية محدودة من إسرائيل. وشملت الرحلة المستأجرة إلى دبي المواطنين اليابانيين الذين أوضحوا رغبتهم في مغادرة إسرائيل. الأمر متروك لكل واحد منهم ليقرر إلى أين يذهب بعد الوصول إلى الإمارات العربية المتحدة.

وفي الوقت نفسه، صعد 51 مواطنًا يابانيًا على متن طائرة عسكرية كورية جنوبية أرسلتها سيؤول إلى إسرائيل بهدف إجلاء المواطنين الكوريين الجنوبيين. وصلت طائرة النقل إلى مطار عسكري كوري جنوبي بالقرب من سيؤول مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وفي صباح يوم الأحد، أجرت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا محادثات هاتفية مع نظيرها الكوري الجنوبي بارك جين، وأعربت عن امتنانها للدعم الذي قدمته كوريا الجنوبية لليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)