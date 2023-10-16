أسعار الذهب في اليابان تصل إلى مستوى قياسي على خلفية الاضطرابات في الشرق الأوسط

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- سجلت أسعار التجزئة للذهب في اليابان ارتفاعًا قياسيًا للمرة الأولى منذ حوالي ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين، مدعومة بعمليات الشراء كملاذ آمن، على خلفية الصراع المتصاعد بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

وفي شركة تاناكا كيكينزوكو كوجيو كيه.كيه، وهي شركة كبرى لبيع المعادن الثمينة ومقرها طوكيو، بلغت أسعار التجزئة للذهب بالتجزئة شاملة الضرائب اليوم 10233 ينًا للغرام، بزيادة 262 ينًا عن يوم الجمعة.

وارتفعت أسعار الذهب المقومة بالين بشكل حاد أيضًا على خلفية الارتفاع في عقود الذهب الآجلة في نيويورك، والتي تعتبر معيارًا عالميًا، في أواخر الأسبوع الماضي.

وفي الفترة بين أواخر سبتمبر/ أيلول وأوائل أكتوبر/ تشرين الأول، انخفضت أسعار الذهب وسط تكهنات باستمرار التشديد النقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

لكن قال أحد محللي السلع الأولية إن المستثمرين ”يعيدون شراء الذهب مؤخرًا باعتباره أصلًا آمنًا وسط تدهور الوضع في الشرق الأوسط“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)