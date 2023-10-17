روسيا تعلن فرض قيود على واردات المنتجات البحرية من اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت سلطات الحجر الصحي الروسية يوم الاثنين عن قيود مؤقتة على واردات المنتجات السمكية اليابانية، اعتبارًا من اليوم، ردًا على تصريف مياه معالجة ومخففة من محطة فوكوشيما دايئيتشي المعطوبة للطاقة النووية.

وأعلنت سلطات الحجر الصحي والصحة الروسية أن القيود ستظل سارية المفعول حتى يتم توفير المعلومات الضرورية عن سلامة المأكولات البحرية اليابانية وتحليلها من قبل الجهات التنظيمية الروسية.

وقالت السلطات في بيان إن روسيا ستنضم إلى الإجراء الصيني كخطوة احترازية. وفرضت الصين حظرا شاملا على واردات منتجات مصايد الأسماك اليابانية بعد أن بدأت اليابان في تصريف المياه المحتوية على التريتيوم في أواخر أغسطس/ آب.

واحتجت الحكومة اليابانية على الخطوة الروسية في نفس اليوم، بحجة أنها لا تستند إلى أسس علمية ودعت بقوة إلى إلغائها.

وفي العام الماضي، استوردت روسيا 190 طناً فقط من المنتجات السمكية اليابانية، بما في ذلك سمك التونة، وقد اعترفت السلطات بأن الكمية كانت ضئيلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)