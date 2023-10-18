اليابان تعلن عن مساعدات قيمتها 10 ملايين دولار كمساعدات لمواجهة احتياجات غزة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ستقدم اليابان لسكان قطاع غزة مساعدات إنسانية طارئة، مثل الغذاء والماء، وسط الصراع المتصاعد بين حركة حماس وإسرائيل، وفقًا لما أعلنت عنه وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، يوم الثلاثاء.

وسيتم تسليم المساعدات الإنسانية التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار من خلال منظمة دولية.

وقالت كاميكاوا في مؤتمر صحفي ”سنشجع الأطراف المعنية على تهدئة الوضع وتحسين الظروف الإنسانية في غزة“. ”سوف نقدم المساعدة اللازمة“.

وأضافت الوزيرة أن حوالي 900 مواطن ياباني يتواجدون حاليًا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)