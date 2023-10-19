سوني- هوندا تكشف النقاب عن سيارة آفيلا الكهربائية في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) -- كشفت شركة مشتركة مكونة من سوني وشركة هوندا موتور لوسائل الإعلام لأول مرة في اليابان يوم الثلاثاء عن النموذج الأولي لسيارتها الكهربائية الجديدة آفيلا.

تهدف شركة «سوني هوندا موبيليتي» الشركة المشتركة، إلى تقديم السيارة الكهربائية الجديدة، التي تتميز بتصميم بسيط ومستقبلي، بدءًا من أمريكا الشمالية في ربيع عام 2026 وفي اليابان بحلول نهاية العام.

سيتم عرض نموذج آفيلا الأولي في معرض Japan Mobility Show، المعروف سابقًا باسم معرض طوكيو للسيارات، والذي سيفتتح في 26 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال رئيس شركة «سوني هوندا موبيليتي» والمدير التنفيذي للعمليات إيزومي كاوانيشي في حدث في طوكيو لإظهار النموذج الأولي: ”نريد الجمع بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الروبوتات من سوني مع إجراءات السلامة والأمن الخاصة بشركة هوندا وقدرات الإنتاج الضخم“.

أنشأت شركة «سوني هوندا موبيليتي» بيئة تطوير مفتوحة لدمج الأفكار الحرة للمهندسين والفنانين الخارجيين. وبالإضافة إلى السماح للمستخدمين بتغيير تصميم الشاشة الموضوعة على لوحة القيادة حسب تفضيلاتهم، فقد أضافت الشركة معلوماتها الأصلية إلى خرائط الملاحة في السيارة. وتهدف الشركة أيضًا إلى الحصول على الإيرادات من خلال تحديثات هذه البرامج.

ويحتوي نموذج آفيلا الأولي على 45 كاميرا وجهاز استشعار من الداخل والخارج بهدف تمكين العديد من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة. وتتطلب ميزات الترفيه وأنظمتها قوة معالجة، وقد اختارت ”إس أتش إم“ شركة ”كوالكوم“ Qualcomm كشريك لها على هذا الصعيد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)