اليابان تطلب المساعدة من مصر لإجلاء رعاياها من غزة

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طوكيو - (جيجي برس)-- طلب رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التعاون لإجلاء الرعايا اليابانيين من قطاع غزة إلى مصر.

وفي محادثة هاتفية ليلة الثلاثاء، طلب كيشيدا الدعم المصري للمواطنين اليابانيين الذين يرغبون في الإجلاء إلى مصر من غزة في قلب الصراع بين حركة حماس العسكرية الفلسطينية وإسرائيل.

ورد السيسي بأن بلاده ستتعاون مع اليابان من أجل إجلاء هؤلاء الأشخاص بشكل آمن.

وأشاد كيشيدا بجهود مصر لتحسين الوضع الإنساني في غزة التي تسيطر عليها حماس، وقال إن اليابان تريد العمل مع مصر بشكل أوثق لتهدئة الوضع وتحسين الوضع الإنساني.

وقبل ذلك، أجرى كيشيدا محادثات هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأكد الحاجة إلى تعاون وثيق وإجراءات منسقة بشأن الأزمة، بما في ذلك من خلال إطار مجموعة السبع. كما اتفقوا على التعاون لضمان سلامة مواطنيهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)