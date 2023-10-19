انخفاض واردات الصين من المنتجات البحرية اليابانية إلى الصفر

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس) -- ذكرت سلطات الجمارك الصينية اليوم الأربعاء أن واردات الصين من الأسماك والمحاريات من اليابان انخفضت إلى الصفر في سبتمبر/ أيلول، بعد أن فرضت بكين حظرا شاملا على المنتجات السمكية اليابانية في أواخر أغسطس/ آب.

وجاءت هذه النتيجة بعد انخفاض بنسبة 33% في يوليو/ تموز مقارنة بالعام السابق وانخفاض بنسبة 70% في أغسطس/ آب.

بدأت الحكومة الصينية في تشديد قيود الاستيراد على اليابان في شهر يوليو/ تموز تقريبًا بسبب خطة طوكيو لتصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايئيتشي المعطوبة للطاقة النووية.

وفرضت بكين الحظر الشامل في 24 أغسطس/ آب مباشرة بعد أن بدأت المحطة النووية اليابانية في تصريف المياه المعالجة، التي تحتوي على كميات صغيرة من التريتيوم المشع. وقالت الصين أيضًا إنها ستعاقب أولئك الذين لا يلتزمون بهذا الإجراء.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت واردات الصين من الأسماك والمحار من هونغ كونغ 54 مرة في سبتمبر/ أيلول مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت واردات كوريا الجنوبية وتايوان بشكل ملحوظ أيضًا. وتشير الأرقام إلى أن المنتجات اليابانية قد يتم إرسالها إلى الصين بشكل غير مباشر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)