الولايات المتحدة تستخدم حق النقض ”الفيتو“ في مجلس الأمن لمنع قرار بشأن هدنة إنسانية في غزة

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نيويورك - (جيجي برس) -- استخدمت الولايات المتحدة يوم الأربعاء حق النقض ”الفيتو“ ضد قرار في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية للصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية ”حماس“ للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وصوت 12 من أعضاء المجلس الخمسة عشر، بما في ذلك اليابان وفرنسا، لصالح القرار الذي رعته البرازيل التي تتولى رئاسة المجلس. وفي الوقت نفسه، امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت.

وأعربت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال الجلسة التي سادها التوتر عن ”خيبة أمل الولايات المتحدة لعدم ذكر هذا القرار حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها“ عملا بما ينص عليه القانون الدولي.

وحاول أعضاء المجلس بناء توافق في الآراء من خلال تأجيل التصويت على القرار مرتين اعتبارا من يوم الاثنين كما كان مقررا في الأصل. وأعربت البرازيل عن حزنها العميق إزاء فشل المجلس في تمرير القرار في مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

كما أبدى العديد من أعضاء المجلس الآخرين أسفهم لرفض القرار الذي يحث إسرائيل على إلغاء أمرها للمدنيين وموظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع. وتبنى مشروع القرار ما ذهبت إليه الأمم المتحدة، التي وصفت إجلاء ما يربو على مليون نسمة من شمالي غزة ذات الكثافة السكانية العالية بالأمر المستحيل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)