وزير الدفاع الياباني: امتلاك قدرات الهجوم المضاد الفعالة كرادع

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- يرى وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا أنه من الفعالية بالنسبة لليابان أن تمتلك قدرات هجوم مضاد في ردع أي هجوم صاروخي من قبل دولة أخرى في شرق آسيا.

وقال كيهارا في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي: ”أصبح من الصعب على نظامنا الدفاعي الصاروخي الحالي وحده أن يتعامل مع النمو الكبير للقوات الصاروخية في المناطق المجاورة في السنوات الأخيرة من حيث النوعية والكمية“.

وأكد الوزير أن ”احتمال تعرض بلادنا لهجوم يمكن تقليله من خلال تعزيز قوتها الدفاعية بشكل كبير، بما في ذلك امتلاك قدرات الهجوم المضاد“.

أعرب كيهارا عن نيته أن يشرح للجمهور في مناسبات مختلفة أهمية امتلاك اليابان لقدرات ضرب قواعد العدو.

كما أكد على ضرورة تعزيز النظام الدفاعي لجزر نانسي، التي تمتد من محافظة كاغوشيما باتجاه تايوان، لتوضيح تصميم البلاد على عدم السماح لأي محاولة لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد بالقوة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)