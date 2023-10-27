هوندا تطلق خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة في طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قالت شركة هوندا موتور إنها ستطلق خدمة سيارات الأجرة بدون سائق في وسط طوكيو في عام 2026 بالشراكة مع شركة جنرال موتورز.

وستكون هذه أول خدمة في العاصمة اليابانية تستخدم تقنية المستوى الرابع التي توفر قيادة آلية بالكامل بدون سائق في ظل ظروف معينة.

وتخطط شركة صناعة السيارات اليابانية لبدء خدمة سيارات الأجرة بدون سائق باستخدام عشرات المركبات وتنمية الأسطول إلى حوالي 500 وحدة في وقت لاحق. وهي تدرس توسيع الخدمة لتشمل مناطق خارج وسط طوكيو.

تعتزم هوندا تأسيس مشروع مشترك مع جنرال موتورز وجي إم كروز، وحدة القيادة الذاتية التابعة لشركة صناعة السيارات الأمريكية، في النصف الأول من عام 2024.

وقد أجرت الشركة اليابانية بالفعل محادثات بشأن التعاون مع مشغلي سيارات الأجرة الحاليين Teito Motor Transportation Co. وKokusai Motorcars Co.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)