اليابان تساعد الكوريين الجنوبيين على الإخلاء من إسرائيل على متن طائرات قوات الدفاع الذاتي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- تخطط الحكومة اليابانية لمساعدة المواطنين الكوريين الجنوبيين على الإجلاء من إسرائيل على متن طائرات قوات الدفاع الذاتي، حسبما ذكر مصدر حكومي اليوم الخميس.

ومن أجل الاستعداد لإجلاء محتمل للمواطنين اليابانيين من إسرائيل وسط صراعها مع حركة حماس الفلسطينية، أرسلت اليابان ما مجموعه ثلاث طائرات تابعة لقوات الدفاع الذاتي لتكون على أهبة الاستعداد في الأردن، المجاورة لإسرائيل، وجيبوتي في شرق أفريقيا، حيث تقع قاعدة قوات الدفاع الذاتي.

وتتوقع اليابان أن تبدأ في نقل مواطنيها من إسرائيل في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي: ”نحن نسأل الدول الأخرى عما إذا كانت بحاجة إلى المساعدة، ونتوقع أن تظل المقاعد الشاغرة متاحة“.

وأضاف أن ”الوضع المحلي يزداد توتراً على نحو متزايد“. وأضاف: ”سنتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامة المواطنين اليابانيين أثناء مراقبة الوضع“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)