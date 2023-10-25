【فيديو】اليابان.. الإمبراطورة الأم تحتفل بعيد ميلادها التاسع والثمانين

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طوكيو - (جيجي برس) -- أتمت الإمبراطورة اليابانية الأم ميتشيكو، زوجة الإمبراطور الأب أكيهيتو، 89 عامًا يوم الجمعة.لقد مرت سنة ونصف منذ أن انتقلت إلى قصر سينتو الإمبراطوري في منطقة أكاساكا الإمبراطورية في طوكيو. وبحسب مساعديها المقربين فإن الإمبراطورة الأم تعيش حياة عادية وتقضي أيامها بسلام. وقد زاد معدل خروج الإمبراطورة الأم، الذي تم تجنبه قدر الإمكان بسبب جائحة فيروس كورونا، تدريجيا منذ مايو/ أيار، حيث خفضت الحكومة اليابانية تصنيف كورونا إلى الفئة 5 بموجب قانون مكافحة الأمراض المعدية، وهو ما يطابق الأنفلونزا الموسمية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)