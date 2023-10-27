تزايد مخالفات قواعد استخدام السكوتر الكهربائي في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- ارتفع عدد مستخدمي السكوتر الكهربائي في اليابان، بعد ثلاثة أشهر من تخفيف اللوائح الخاصة بالاستخدام.

ومع ذلك، في الوقت نفسه، زادت بشكل حاد أيضًا انتهاكات قواعد المرور التي تنطوي على أجهزة التنقل الصغيرة هذه، مع سعي الشركات ذات الصلة والشرطة لمعالجة الوضع.

تحظى السكوتر الكهربائية بشعبية كبيرة بين الأشخاص في العشرينات أو الثلاثينيات من عمرهم. وبعد مراجعة قانون المرور على الطرق في يوليو/ تموز، أصبح بإمكان الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا على الأقل استخدام السكوتر الكهربائية المزودة بمحركات بدون رخصة قيادة.

وقال مسؤول في شركة لووب، التي تؤجر السكوتر الكهربائية بشكل رئيسي في طوكيو والمناطق الحضرية الأخرى بما في ذلك أوساكا في غرب اليابان، إن ”عدد المستخدمين المسجلين زاد مرتين إلى ثلاث مرات“ بفضل إلغاء القيود التنظيمية. بلغ عدد مواقع تأجير السكوتر الكهربائية التابعة للشركة حوالي 4600 موقع حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، بزيادة حوالي 50 بالمائة عن نهاية أبريل/ نيسان.

ارتفعت المخالفات المرورية المتعلقة بالسكوتر الكهربائية بعد تخفيف اللوائح.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)