تويوتا تعرض تقنياتها الذكية في معرض التنقل الياباني

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طوكيو - (جيجي برس) -- قالت شركة تويوتا موتور يوم السبت إنها ستعرض تقنيات ذكية، مثل نظام التشغيل Arene الذي سيتم تثبيته بشكل أساسي في السيارات الكهربائية، في معرض التنقل الياباني المقرر افتتاحه في طوكيو في 26 أكتوبر/تشرين الأول. يوم الخميس.

تعد خطة عرض التقنيات في معرض طوكيو للسيارات السابق جزءًا من جهد شركة صناعة السيارات اليابانية للتنافس بشكل أفضل مع شركتي السيارات الكهربائية الرائدتين تسلا و بي واي دي.

تعمل تويوتا على تطوير برامج لتوفير تقنيات مثل نظام مساعدة السائق المتقدم اعتبارًا من عام 2025. وتهدف إلى توسيع الوظائف بشكل أكبر قبل تثبيتها في نماذج السيارات الكهربائية من الجيل التالي التي تخطط شركة صناعة السيارات لإصدارها تحت علامة لكزس التجارية اعتبارًا من عام 2026.

يهدف Arene إلى تحسين راحة السيارة باستخدام معلومات مثل بيانات القيادة. على سبيل المثال، سيتمكن المستخدمون من تبديل تجربة القيادة بناءً على ظروف الطريق وتفضيلات المستخدم، لإحساس السيارات الرياضية أو الأنواع الأخرى من المركبات.

وفي مجال التكنولوجيا الذكية، تعمل تويوتا على تطوير نظام يستخدم أجهزة استشعار للسماح للمستخدمين بإجراء طلبات القائمة والحجوزات للمطاعم القريبة من داخل سياراتهم عن طريق الصوت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)