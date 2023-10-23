اليابان ترحب بوصول مساعدات الإغاثة إلى غزة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- رحبت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا يوم السبت بوصول الشاحنات المحملة بمواد الإغاثة إلى الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي حديثها مع الصحفيين عبر الإنترنت، وصفت كاميكاوا، التي تزور القاهرة حاليًا، هذا التطور بأنه خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الإنساني المحلي.

أفادت تقارير إعلامية، أن 20 شاحنة محملة بإمدادات إغاثية، تشمل أغذية وأدوية، دخلت يوم السبت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح على الحدود مع مصر. كانت هذه أول عملية نقل لمواد الإغاثة إلى قطاع غزة منذ اندلاع الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة حماس المسلحة، التي تسيطر فعليا على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي خطابها في قمة القاهرة للسلام يوم السبت، قالت كاميكاوا إن ”اليابان تدين مرة أخرى بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها حماس وآخرون“ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت في الوقت نفسه: ”من الواقع المحزن أيضاً أن نسمع أصوات الناس في جزء من العالم يشيدون بمثل هذا الفعل“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)