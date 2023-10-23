وزيرة الخارجية اليابانية تلتقي محمود عباس في القاهرة

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طوكيو - (جيجي برس)-- عقدت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، التي تزور مصر حاليًا، اجتماعًا قصيرًا هناك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت، ركز على القضايا المتعلقة بالصراع المستمر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية المسلحة حماس.

وتبادلت كاميكاوا وعباس الآراء حول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس فعليا، بينما اتفقا على البقاء على اتصال وثيق لتخفيف التوترات وتحسين الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية.

وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها وزير ياباني مع عباس منذ أن شنت حماس هجماتها على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

كما عقدت كاميكاوا اجتماعات منفصلة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج والبرازيل لبحث الوضع في الشرق الأوسط.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)