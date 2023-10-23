اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجري أول مناورة جوية مشتركة

أخبار اليابان

سيؤول -(جيجي برس)-- أجرت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورة جوية مشتركة فوق المياه جنوب شبه الجزيرة الكورية اليوم الأحد.

وكانت هذه أول مناورة جوية مشتركة بين الدول الثلاث، وفقا للجيش الكوري الجنوبي. ويبدو أن المناورة الأخيرة كانت تهدف إلى مراقبة كوريا الشمالية، التي تواصل تطوير الأسلحة النووية والصاروخية.

وشاركت في التدريبات قاذفة استراتيجية من طراز B-52 ذات قدرة نووية وطائرات مقاتلة من طراز F-16 من الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى مقاتلات من القوات الجوية الكورية الجنوبية وقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية.

ورافقت طائرات أخرى مشاركة في التدريبات الطائرة B-52، وأجرت رحلات تشكيلية، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وفي اجتماعهم الذي عقد في أغسطس/آب، اتفق زعماء اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على تعزيز تعاونهم الأمني، بما في ذلك إجراء تدريبات مشتركة بانتظام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)