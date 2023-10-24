رئيس وزراء اليابان يتعهد بإعادة الإيرادات الضريبية مع وضع خفض ضريبة الدخل في الاعتبار

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طوكيو - (جيجي برس)-- تعهد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، في خطاب سياسي ألقاه يوم الاثنين، بإعادة جزء من عائدات الضرائب المتزايدة إلى الشعب لتخفيف أعباءهم، في إطار حزمة السياسة الاقتصادية الشاملة التي خططت لها الحكومة. مع الأخذ في الاعتبار خفض ضريبة الدخل.

وفي خطابه أمام مجلس النواب، قال كيشيدا إن حكومته ستعتبر السنوات الثلاث المقبلة أو نحو ذلك فترة تغيير لزيادة تعزيز قدرات العرض في البلاد. وقال إن البلاد ستركز خلال هذه الفترة على دعم الاستثمارات الكبيرة في أشباه الموصلات وإزالة الكربون ومجالات أخرى.

ومن المتوقع أن تحصل حزمة السياسة الاقتصادية الجديدة على موافقة مجلس الوزراء في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وشدد كيشيدا في كلمته على أن تقديم عوائد للشعب لمساعدتهم على العيش في ظل ارتفاع الأسعار وتعزيز قدرات العرض في اليابان هما نصفان يشكلان كلا.

وفي إشارة إلى أن زيادة الأجور لم تواكب بعد وتيرة ارتفاع الأسعار، قال رئيس الوزراء إن الإجراءات الرامية إلى إعادة جزء من عائدات الضرائب إلى الشعب لن تكون سوى حل مؤقت للتغلب على الانكماش بشكل كامل. وقال كيشيدا إنه سيصدر تعليمات في اجتماع بين الحكومة والمعسكر الحاكم لمناقشة مثل هذه الإجراءات بسرعة في لجان أبحاث النظام الضريبي التابعة للحزب الحاكم. ولم يذكر بنودا ضريبية محددة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)