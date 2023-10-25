الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبدأ أول مسح لها منذ بد تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايئيتشي

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طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أول مسح لها منذ بدء تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية في المحيط في وقت سابق من هذا العام.

وهذه هي المراجعة الأولى للوكالة لعملية التصريف منذ أن بدأت المحطة النووية في تفريغ المياه المعالجة، التي تحتوي على كميات صغيرة من التريتيوم المشع، في 24 أغسطس/ آب.

وستستمر المراجعة حتى يوم الجمعة. وتضم اللجنة خبراء من 11 دولة، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وكوريا الجنوبية وروسيا.

وتخطط الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعداد تقرير عن المراجعة بحلول نهاية هذا العام.

وقالت نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليديه إيفرار، إن مهمة الوكالة ستستمر حتى الانتهاء من تصريف المياه. وأضافت أن الوكالة ستواصل مراجعتها للسلامة بموضوعية وعلى أساس علمي وبطريقة مستقلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)